Киев и Брюссель начнут проверку украинских законов на соответствие европейским

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте офиса украинского президента.

"Глава украинского государства и глава Европейской комиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что стороны уделили отдельное внимание разблокировке решения о предоставлении Украине помощи со стороны ЕС на сумму €50 млрд евро.

"Владимир Зеленский выразил надежду на достижение консенсуса в этом вопросе", - подчеркивается в сообщении.