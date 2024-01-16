О нас

Киев и Брюссель начнут проверку украинских законов на соответствие европейским

Киев и Брюссель начнут проверку украинских законов на соответствие европейским Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС.
Другие страны
16 января 2024 г. 20:55
Киев и Брюссель начнут проверку украинских законов на соответствие европейским

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о начале процесса оценки украинского законодательства на соответствие законам ЕС.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте офиса украинского президента.

"Глава украинского государства и глава Европейской комиссии договорились о начале скрининга украинского законодательства, что является очередным шагом на пути к открытию переговоров относительно членства Украины в Евросоюзе", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что стороны уделили отдельное внимание разблокировке решения о предоставлении Украине помощи со стороны ЕС на сумму €50 млрд евро.

"Владимир Зеленский выразил надежду на достижение консенсуса в этом вопросе", - подчеркивается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
11 января 2024 г. 06:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi