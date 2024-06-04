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Кибератака нарушила работу нескольких больниц в Лондоне

Кибератака нарушила работу нескольких больниц в Лондоне Кибератака, целью которой стала компания Synnovis, осуществляющая лабораторные исследования, нарушила работу нескольких больниц в Лондоне.
Другие страны
4 июня 2024 г. 17:55
Кибератака нарушила работу нескольких больниц в Лондоне

Кибератака, целью которой стала компания Synnovis, осуществляющая лабораторные исследования, нарушила работу нескольких больниц в Лондоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News.

По его данным, несколько медицинских процедур, включая переливание крови, пришлось отменить в больнице Кингс-колледжа, больнице Томаса Гая, больнице святого Томаса Кентерберийского, Королевской больнице Бромптона, а также детской больнице им. Эвелины де Ротшильд. Во внутреннем циркуляре, направленном сотрудникам Национальной системы здравоохранения, возникшая ситуация была названа "масштабным IТ-инцидентом". По данным профильного новостного портала Health Service Journal, причиной происшествия стала осуществленная в понедельник кибератака с применением вируса-вымогателя.

Synnovis является крупнейшей компанией, осуществляющей лабораторные исследования, в том числе анализы крови для лондонских больниц.

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