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Республиканец Кевин Маккарти покидает Палату представителей

Республиканец Кевин Маккарти покидает Палату представителей Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти решил покинуть свой пост конгрессмена от штата Калифорния.
Другие страны
6 декабря 2023 г. 21:21
Республиканец Кевин Маккарти покидает Палату представителей

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти решил покинуть свой пост конгрессмена от штата Калифорния.

Как передает Report, об этом он написал в статье для газеты The Wall Street Journal.

"Я принял решение покинуть Палату представителей в конце этого года, чтобы служить Америке новыми способами. Я знаю, что моя работа только начинается", - отметил Маккарти.

Политик отметил, что представляет Калифорнию в Палате представителей уже 17 лет и за это время дважды помог Республиканской партии получить большинство в этом органе. По словам политика, за время его пребывания на посту спикера (с января по октябрь) Палате представителей удалось принять несколько важных законопроектов.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение с поста спикера республиканца Маккарти. Таким образом, впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. На избрание нового спикера потребовалось три недели, им стал республиканец от штата Луизиана Майк Джонсон.

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