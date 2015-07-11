Керри заявил о прогрессе на переговорах по Ирану

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил о прогрессе, достигнутом в пятницу на переговорах по иранской ядерной программе, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Кроме того, Керри заявил о "конструктивной" атмосфере на переговорах. "Я думаю, мы решили несколько вопросов, которые были выдающимися, и достигли некоторого прогресса", — цитирует Керри агентство.

"Шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Франция, Россия, США) при участии ЕС и Ирана работают над итоговым соглашением по ядерной программе. Согласно достигнутым ранее договоренностям, итоговый документ должен был быть подготовлен до 30 июня, однако на очередном раунде переговоров в Вене стороны решили продлить работу над ним до 10 июля.

В четверг стало известно, что нынешний раунд переговоров по ядерному досье продлевается на неопределенный срок. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что стороны не намерены торопиться и будут работать над выработкой качественного соглашения. При этом он также сказал, что процесс завершения соглашения с Ираном не бесконечен, напоминает Report со ссылкой на ТАСС.