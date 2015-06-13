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    ​Керри выписали из больницы

    Госсекретарь проходил курс лечения после перелома бедра

    Баку. 13 Июня. REPORT.AZ/ Госсекретаря США Джона Керри выписали из больницы в Бостоне, где он пребывал после того, как сломал ногу, катаясь на велосипеде.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    "Главный американский дипломат планирует сделать короткое заявление и ответить на несколько вопросов, после того, как покинет госпиталь, в котором проходил курс лечения", - говорится в сообщении.

    Напомним, 71-летний Джон Керри получил травму ноги после падения с велосипеда вблизи французского города Сьонзье и был срочно доставлен на вертолете в одну из клиник Женевы.

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