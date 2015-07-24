Керри встретится с Лавровым в Дохе и обсудит Иран и Сирию

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри сообщил в пятницу, что встретится в ближайшее время в столице Катара Дохе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я собираюсь встретиться с Лавровым в Дохе", - сказал он, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

По его словам, разговор на этой встрече, в частности, пойдет о действиях Ирана, а также о ситуации в Сирии.

Керри не уточнил, когда именно состоится встреча с Лавровым. Но чуть раньше в том же выступлении он отметил, что отправляется в Доху "через десять дней".