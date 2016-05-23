​Керри вновь призвал Лаврова оказать давление на Асада

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в понедельник в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию оказать давление на правительство Сирии с целью прекращения ударов по гражданским объектам и оппозиции в стране.

Как передает Report, об этом сообщает госдепартамент.

"Госсекретарь Керри ранее сегодня (в понедельник) выразил обеспокоенность в разговоре с министром иностранных дел России Лавровым и призвал его надавить на режим, чтобы немедленно прекратить авиаудары против сил оппозиции и невинных гражданских в Алеппо и пригородах Дамаска", — говорится в сообщении американского ведомства.