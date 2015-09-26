​Керри видит шанс продвинуться по вопросам Сирии и Йемена на этой неделе

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Джон Керри считает необходимым добиваться мирного урегулирования и прогресса в решении проблем в Сирии и Йемене.

Как передает Report, об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, прибывшим в Нью-Йорк для участия в Саммите ООН по устойчивому развитию и в работе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я считаю, что для ряда стран эта неделя открывает огромные возможности сыграть важную роль в попытках решить крайне сложные вопросы на Ближнем Востоке", - приводит его слова агентство Рейтер.

"Нам необходимо добиться мира и продвинуться по Сирии, в Йемене и в регионе в целом", - продолжал Керри. "Я считаю, что на этой неделе есть возможность в ходе дискуссий добиться определенного прогресса", - добавил госсекретарь.