Керри в разговоре с Лавровым призвал к выполнению Минских соглашений

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул важность прекращения огня на Украине и выполнения Минских соглашений, говорится в сообщении госдепартамента.

"В разговоре с министром иностранных дел Лавровым госсекретарь подчеркнул важность полной реализации Минских соглашений, начиная с полного прекращения огня в полночь по местному времени, он также выразил обеспокоенность напряженными боевыми действиями вокруг Дебальцево", — говорится в сообщении госдепартамента.

Дебальцево - город областного значения в Донецкой области и один из крупнейших железнодорожных узлов Украины.

В полночь по киевскому времени в Донбассе, согласно минским договоренностям, должен был наступить режим прекращения огня, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.