Керри: усиление присутствия РФ в Сирии может привести к эскалации

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Усиление военных позиций РФ в Сирии, если сообщения об этом соответствуют действительности, может привести к эскалации конфликта в регионе, заявил госсекретарь США Джон Керри в субботнем телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь позвонил Лаврову утром, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, в том числе американские опасения поводу сообщений о предположительном планировании наращивания там военного потенциала РФ", — говорится в сообщении госдепартамента.

Как подчеркивается, Керри "дал понять, что если эти сообщения соответствуют действительности, то подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта и более серьезным жертвам из числа мирных жителей".

По его мнению, это также может привести "к увеличению потока беженцев и угрозе конфронтации и коалицией, которая борется в Сирии с "Исламским государством".

Также подчеркивается, что Керри и Лавров "сошлись во мнении по поводу того, что обсуждение конфликта в Сирии должно быть продолжено в Нью-Йорке позднее в текущем месяце" в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.