​Керри: у США нет цели изолировать Россию

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ У США нет политики, которая ставит своей целью изоляцию России.

Как передает Report, об этом заявил 15 декабря госсекретарь США Джон Керри по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Керри сообщил, что слова президента США Барака Обамы об изоляции России были вызваны ситуацией с Крымом.

"У нас нет политики, которая ставит своей целью изоляцию России. Мы хотели тогда сделать заявление о том, что произошло, - сказал госсекретарь. - Но мы постоянно говорим, что когда США и РФ находят области согласия, это соответствует интересам всего мира. Думаю, это демонстрация зрелости обоих лидеров и важности их роли - то, что несмотря на наши разногласия по Украине, мы сумели вывезти химоружие из Сирии".

"Мы предпринимаем совместные усилия по Ирану, сотрудничаем по вопросу Сирии, потому что ИГИЛ является угрозой для всех нас", - отметил шеф американской дипломатии.

"Страны должны взаимодействовать, налаживать связи друг с другом и решать различные проблемы. Сегодня мы здесь для того, чтобы решать проблемы. Это хорошая дипломатия, - подчеркнул он. - Считаю, что мы будем продолжать эти усилия в пятницу в Нью-Йорке".

"У США нет какой-то конкретной политики по изоляции РФ. У нас есть позиция, связанная с тем, что мы защищаем наши принципы и ценности. Но, как я и сказал, нам важно находить области согласия и вести себя конструктивно", - резюмировал Керри.