Керри: Теракт в Орландо совершен из-за ненависти, а не из-за религии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри призвал американцев не отказываться от своих ценностей и не "указывать пальцем" на разные конфессии после событий в Орландо и заверил в том, что борьба с группировкой "Исламское государство" продолжится.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Нет слов, чтобы выразить глубину наших личных чувств и чувств всех, кто работает здесь (в госдепартаменте). Это ужасно во всех отношениях и я думаю, это акт, который был совершен из глубокого чувства ненависти и желанием навести ужас", - сказал Керри, открывая встречу с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидисом.

По его словам, "худшее, что можно делать, это показывать пальцем на одну или другую религию". "Это не является ценностью нашей страны", - сказал госсекретарь США.