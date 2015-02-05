Керри: США выделяют Украине 1 млрд. долларов на развитие реформ

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ США выделяют украинскому правительству 1 миллиард долларов на реформы и анонсируют, что намерены выделить еще 1 миллиард долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с подобным заявлением выступил в четверг госсекретарь США Джон Керри.

"Мы выделяем 1 миллиард долларов правительству Украины на развитие реформ и делаем публичное заявление, что мы инвестируем еще 1 миллиард долларов финансовой помощи для украинского правительства", - сказал Керри.