 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Керри: США выделяют Украине 1 млрд. долларов на развитие реформ

    Соединенные Штаты намерены выделить дополнительно еще 1 млрд. долларов

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ США выделяют украинскому правительству 1 миллиард долларов на реформы и анонсируют, что намерены выделить еще 1 миллиард долларов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с подобным заявлением выступил в четверг госсекретарь США Джон Керри.

    "Мы выделяем 1 миллиард долларов правительству Украины на развитие реформ и делаем публичное заявление, что мы инвестируем еще 1 миллиард долларов финансовой помощи для украинского правительства", - сказал Керри.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi