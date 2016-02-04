Керри: ​США выделят дополнительно 925 млн. долларов на помощь Сирии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ "США выделят дополнительно 925 млн. долларов на помощь Сирии".

Как сообщает Report, об этом, выступая на донорской конференции в Лондоне, заявил госсекретарь США Джон Керри.

По его словам, 600 млн. из этой суммы пойдут в качестве прямой гуманитарной помощи, а 325 млн. - на помощь в развитии, в том числе на обучение молодых сирийцев в Иордании и Ливане.

"На сегодняшний день США предоставили более 4,5 миллиардов долларов на помощь сирийским беженцам и перемещенным лицам внутри Сирии, и я горжусь тем, что мы таким образом стали крупнейшим донором среди отдельных стран в мире", - заявил Керри.