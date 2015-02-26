Керри: США нужно тратить больше на разъяснение своей позиции через СМИ

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ США нужно вкладывать больше финансов в разъяснение своей позиции через СМИ, считает госсекретарь Джон Керри.

"Russia Today говорит по-английски, есть ли у нас эквивалент, который можно услышать по-русски? Это очень дорогое предложение. Они (RT) тратят большие суммы денег. Обращаются к людям на языке, который они понимают", — сказал Керри на слушаниях в палате представителей конгресса.

"Мы уже начинаем это делать в отношении "Исламского государства"… Но это большой бизнес, друзья. Я целиком за это, президент целиком за это, но это требует денег", -цитирует Керри Report со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, подобная работа ведется через государственную организацию Совет управляющих по вопросам вещания США (BBG), которая контролирует информационно-пропагандистскую деятельность за рубежом. "Мы все согласны, что нужно сесть и обдумать, вновь определиться, как мы будем тратить эти деньги", — добавил Керри.

Бюджет на 2015 финансовый год, который рассматривается в конгрессе, не предполагает существенного увеличения финансирования BBG.