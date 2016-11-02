Керри: США не заинтересованы в противостоянии с Россией в киберпространстве

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ США не заинтересованы в противостоянии с Россией в киберпространстве.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь Джон Керри в опубликованном интервью сетевому изданию Wired.

"Мы обсуждаем это (с русскими), и опасность этого нельзя недооценивать. Мы не хотим снова пойти по прежней дороге. В течение 50 лет мы занимались контролем за вооружениями. Мы участвовали в гонке вооружений и создавали все больше и больше ядерного оружия. И такая же гонка в киберпространстве — это последнее, что нам нужно", — признался Керри.

По его словам, "необходимо гарантировать, что все мы контролируем ситуацию и действуем ответственно".