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    Керри: США не заинтересованы в противостоянии с Россией в киберпространстве

    И такая же гонка в киберпространстве — это последнее, что нам нужно

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ США не заинтересованы в противостоянии с Россией в киберпространстве.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь Джон Керри в опубликованном интервью сетевому изданию Wired.

    "Мы обсуждаем это (с русскими), и опасность этого нельзя недооценивать. Мы не хотим снова пойти по прежней дороге. В течение 50 лет мы занимались контролем за вооружениями. Мы участвовали в гонке вооружений и создавали все больше и больше ядерного оружия. И такая же гонка в киберпространстве — это последнее, что нам нужно", — признался Керри.

    По его словам, "необходимо гарантировать, что все мы контролируем ситуацию и действуем ответственно".

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