Керри: США на этой неделе передадут Ираку противотанковое вооружение

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "США намерены передать Ираку противотанковое вооружение, Вашингтон поддерживает планы Багдада по возвращению контроля над Рамади и освобождению Анбара".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, выступая на проводимой в Париже конференции по вопросу борьбы с "Исламским государством" (ИГ), заявил госсекретарь США Джон Керри.

Сам он не смог присутствовать там лично из-за травмы ноги и обратился к участникам при помощи телефона. "Один из незамедлительных шагов, которые мы предпринимаем, это отправка противотанковых ракет для применения против машин смертников, отправленных (ИГ) в Рамади. Первая партия этих ракет прибудет на этой неделе", - сказал Керри. Кроме того, США продолжат нанесение авиаударов по исламистам.

Керри отметил, что в борьбе с ИГ должны победить именно иракцы. "Нам нужно, чтобы у нас было больше подготовленных бойцов, а у них (ИГ) - меньше", - добавил Керри.