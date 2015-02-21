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    Керри: США и их союзники обсуждают возможность введения новых санкций в отношении России

    Запад рассматривает возможность введения новых санкций в отношении РФ

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Позиция, которую Россия занимает по конфликту на востоке Украины, полностью противоречит тому, чего на протяжении последнего времени добивалось международное сообщество.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил госсекретарь США Джон Керри, который в субботу прибыл в Лондон для переговоров со своим британским коллегой Филипом Хаммондом.

    Помимо этого, по словам Керри, в настоящее время Запад рассматривает возможность введения новых санкций в отношении РФ. "Мы обсуждаем дополнительные санкции, дополнительные усилия (по оказанию давления на Россию)", - заявил госсекретарь.

      

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