Керри: США больше не требуют немедленного ухода Асада

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ США настаивают на "плавном переходе" власти в Сирии и не призывают к немедленной отставке президента страны Башара Асада, заявил госсекретарь США Джон Керри в интервью телеканалу CNN.

"Мы изменили это… так не сработает. Нужен плавный переход, управляемый переход, так, чтобы не было опасений по поводу возмездия, потерянных жизней и мести", — ответил Керри в ответ на утверждение журналиста о том, что ранее США требовали немедленной отставки Асада. Он добавил, что если Асад покинет свой пост быстрее, это может привести к "взрыву, направленному внутрь", что лишит страну любой общественной жизни.

Как отмечает телеканал, таким образом Керри сообщил о смене позиции США.

Кроме того, в интервью Керри отметил, что вовлечение России в разрешение сирийского конфликта может стать "возможностью" для США для разрешения кризиса.

Report со ссылкой на РИА «Новости» напоминает, что президент России Владимир Путин, выступая в понедельник на юбилейной сессии Генассамблеи ООН, призвал мировое сообщество к созданию широкой международной антитеррористической коалиции с участием исламских стран. Россия, Иран, Ирак и Сирия ранее создали общий информационный центр в Багдаде, чтобы координировать борьбу с ИГ.