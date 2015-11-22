Керри: сирийские беженцы перед прибытием в США проходят самые серьезные проверки

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и министр национальной безопасности Джей Джонсон направили письмо губернаторам штатов и главам округов письмо, в котором они в очередной раз указали на надежность системы проверки сирийских беженцев, желающих попасть в США, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Проверка на предмет безопасности лиц данной категории, являющихся наиболее уязвимыми, носит чрезвычайно тщательный и всесторонний характер", - говорится в тексте письма. Керри и Джонсон указывают на то, что в этот процесс вовлечены различные силовые структуры, в том числе разведывательные и правоохранительные службы.

В письме говорится о том, что человек, который хочет получить в США статус беженца, обязан пройти сразу несколько проверок. Процесс начинается с собеседования у сотрудника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. После этого должно пройти второе собеседование - на этот раз уже с представителем одной из структур госдепартамента США. На этом же этапе начинается сбор документов и их проверка. Затем уже сам госдепартамент изучает биографию желающего попасть в США. Далее это дело передается в министерство национальной безопасности, где имя соискателя проверяется по базам данных, в том числе, ФБР и Пентагона.

Но на этом проверка не заканчивается. Если к заявителю не возникло вопросов - с ним беседует высококвалифицированный сотрудник миграционной службы США. Завершающий этап - сверка данных уже на границе сразу после прибытия. "Учитывая все перечисленные меры, мы считаем, что у нас есть возможность защитить американский народ, оставаясь при этом маяком надежды и свободы для всего мира", - утверждают Керри и Джонсон.