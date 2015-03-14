Керри: "Шестерка" достигла прогресса в переговорах по ИЯП

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ ""Шестерка" достигла некоторого прогресса в переговорах по ядерной проблематике с Ираном. К концу марта можно выйти на окончательное соглашение по ядерной программе Ирана". Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил госсекретарь США Джон Керри.

"Достигнут некоторый прогресс в переговорах с Ираном, но важные пробелы в вопросах всё еще остаются", - цитирует агентство Рейтер заявление Керри, сделанное во время визита в Шарм-эль-Шейх.