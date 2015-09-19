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    ​Керри: Россия и Иран могут помочь привести Асада за стол переговоров

    Cуществует срочная необходимость для объединения усилий разных стран в целях урегулирования конфликта

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Иран могут поспособствовать тому, чтобы Башар Асад принял участие в переговорах по мирному урегулированию в Cирии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом по завершении переговоров со своим британским коллегой Филипом Хаммондом в Лондоне заявил госсекретарь США Джон Керри.

    Глава американской дипломатии также подчеркнул, что в настоящее время существует "срочная необходимость" для объединения усилий разных стран в целях урегулирования конфликта. 

    "Необходимо срочно возобновить усилия по поиску политического решения в Сирии", - заявил Керри.

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