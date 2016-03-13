Керри: России следует выбрать между санкциями и реализацией минских соглашений

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Россия может выбирать между дальнейшим действием санкций и мерами по реализации минских договоренностей по Украине, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом он заявил по итогам встречи в Париже глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, в которой также приняла участие глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«России следует сделать выбор между дальнейшим действием санкций, которые носят разрушительный характер для ее экономики, и выполнением в полном объеме обязательств по минским договоренностям», — сказал Керри.

На встрече обсуждались проблемы, связанные с ситуацией в Сирии, Йемене, Ливии, а также в Украине.