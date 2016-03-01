Керри: РФ и США согласовали процесс проверки данных о нарушении режима перемирия в Сирии

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Россия и США согласовали процесс проверки сведений о нарушении режима прекращения огня в Сирии. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Джон Керри, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "мы не хотим публично спорить" по каждому такому предполагаемому случаю. Выработан соответствующий "процесс", предполагающий, в частности, изучение данных о нарушении режима перемирия специалистами России и США в Женеве и Аммане, пояснил шеф американской дипломатии.