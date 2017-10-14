Керри: Решение Трампа по ядерной сделке с Ираном создает международный кризис

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп своим решением по ядерной сделке с Ираном создает международный кризис и ставит под удар национальные интересы в сфере безопасности и интересы американских союзников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал экс-госсекретарь США Джон Керри в Twitter.

"Решение президента Трампа опасно, он создает международный кризис. Оно (решение – ред.) подвергает опасности интересы США в сфере национальной безопасности и интересы ближайших союзников", - говорится в заявлении Д.Керри.

Он также назвал решение "опрометчивым отказом от фактов со стороны президента в пользу собственного эго и идеологии".

При этом бывший госсекретарь США, участвовавший в работе над международной сделкой по иранскому атому, заявил, что не понимает, почему Трамп не может признать соблюдение Тегераном ядерного соглашения, в то время как МАГАТЭ, союзники США и члены администрации Трампа считают это правдой.

По мнению Д.Керри, решение Трампа ослабляет позицию США, отдаляя ее от союзников, укрепляет положение иранских консерваторов, осложняет кризис вокруг КНДР и приближает страну к военному конфликту.