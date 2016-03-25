Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел страны Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри.

Как передает Report, после переговоров Лавров и Керри вышли к журналистам, чтобы ответить на их вопросы.

Как передает спецкор «КП» Дмитрий Смирнов в своем микроблоге в Twitter, Керри рассказал об условиях снятия санкций с России.

«Я подтверждаю, что Обама готов снять все санкции, если все пункты Минска-2 будут выполнены», - заявил госсекретарь США.

Он также отметил, что в последние годы у Америки было много разногласий с Россией, но «сейчас мы видим, что можем вместе работать».