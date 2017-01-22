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    Керри принял участие в "Марше женщин" против Трампа в Вашингтоне

    Экс-глава Госдепа США пришел на митинг вместе со своей собакой

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США Джон Керри, не посетивший церемонию инаугурации 20 января, принимает участие в "Марше женщин", который организовали в Вашингтоне противники 45-го президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, американский телеканал CBS ведет прямую трансляцию массовой демонстрации.

    Экс-глава Госдепартамента пришел на митинг вместе со своей собакой по кличке Бен. Вскоре его обступила толпа демонстрантов. Бывший госсекретарь приветствовал и благодарил собравшихся, пожимал им руки. При этом некоторые из них называли его "военным преступником".

    В четверг Керри пришел на регулярный брифинг для журналистов в Госдепартамент также вместе со своим псом.

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