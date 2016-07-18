Керри предупредил Турцию о возможной потере членства в НАТО

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Турции, нарушающие демократические принципы, могут привести к тому, что страна потеряет членство в НАТО.

Как сообщает Report со ссылкой на gazeta.ru, во время совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини Керри сказал, что США стоят "на стороне избранного руководства Турции".

Тем не менее он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают правительство Турции "поддерживать самые высокие стандарты уважения демократических институтов страны и верховенства закона".

"Мы, безусловно, поддержим привлечение виновных в перевороте к ответственности, но мы также предостерегаем от того, что выходит за рамки этого", - добавил госсекретарь.