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    ​Керри позитивно оценил роль РФ по урегулированию в Сирии

    Он подчеркнул, что РФ действует конструктивно, помогая венскому процессу развиваться

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Джон Керри позитивно оценил роль России по урегулированию в Сирии.

    Как передает Report, об этом госсекретарь США заявил во время выступления на конференции, устроенной газетой The New York Times в Париже.

    Керри подчеркнул, что Россия действует конструктивно, помогая венскому процессу развиваться и быть успешным.

    Госсекретарь отметил, что верит в то, что Россия хочет, чтобы в Сирии произошло политическое урегулирование.

    Ранее сообщалось, что в Кремле не исключают возможности встречи Владимира Путина с Джоном Керри на следующей неделе.

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