​Керри позитивно оценил роль РФ по урегулированию в Сирии

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Джон Керри позитивно оценил роль России по урегулированию в Сирии.

Как передает Report, об этом госсекретарь США заявил во время выступления на конференции, устроенной газетой The New York Times в Париже.

Керри подчеркнул, что Россия действует конструктивно, помогая венскому процессу развиваться и быть успешным.

Госсекретарь отметил, что верит в то, что Россия хочет, чтобы в Сирии произошло политическое урегулирование.

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключают возможности встречи Владимира Путина с Джоном Керри на следующей неделе.