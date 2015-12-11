Керри 15 декабря посетит Москву

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри 14 декабря примет участие в министерской встрече в Париже по вопросам урегулирования сирийского конфликта, после чего 15 декабря посетит Россию, где проведет встречи с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом отмечается в заявлении Госдепартамента.

"Они обсудят продолжающиеся усилия по достижению политического перехода в Сирии и соответствующие усилия по борьбе с ИГ. Госсекретарь также обсудит Украину и подчеркнет необходимость полного выполнения минских обязательств", - говорится в заявлении заместителя официального представителя департамента Марка Тонера.