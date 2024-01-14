О нас

Керри покинет администрацию США, чтобы помочь Байдену на выборах

Керри покинет администрацию США, чтобы помочь Байдену на выборах Экс-госсекретарь США Джон Керри, являющийся сейчас спецпредставителем президента по климату, покинет в конце зимы свою должность и начнет работу в предвыборном штабе Джо Байдена, который будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.
Другие страны
14 января 2024 г. 04:23
Керри покинет администрацию США, чтобы помочь Байдену на выборах

Экс-госсекретарь США Джон Керри, являющийся сейчас спецпредставителем президента по климату, покинет в конце зимы свою должность и начнет работу в предвыборном штабе Джо Байдена, который будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, 80-летний Керри обсуждал этот вопрос с Байденом на нынешней неделе.

Бывший госсекретарь (2013 -2017) и экс-кандидат на пост президента от Демократической партии (2004) Керри стал спецпредставителем американского лидера по климату в январе 2021 года. Его аппарат входит в структуру Госдепартамента. Керри также занимал должность председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса (2009-2013).

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağ Evin aparat rəhbəri və Baydenin xüsusi elçisi vəzifələrini tərk edəcəklər

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi