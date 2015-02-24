Керри: Планы Ирана на переговорах по атому скоро выяснятся

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Планы Ирана на переговорах по ядерной программе Тегерана скоро выяснятся. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на слушаниях в сенате США во вторник госсекретарь Джон Керри.

"Мы ожидаем, что скоро нам будет известно, собирается Иран составить приемлемый, подлежащий верификации план, или же нет", - заявил Керри. Крайний срок для соглашения между "шестеркой" международных посредников и Ираном дважды переносился и сейчас назначен на конец июня текущего года.

В понедельник госсекретарь США Джон Керри и глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры по ядерной программе с участием главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи и министра энергетики США Эрнеста Мониза.





