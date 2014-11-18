Керри планирует прибыть на переговоры "шестерки" и Ирана вечером 19 ноября

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри планирует прибыть в Вену на переговоры "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ирана вечером 19 ноября, сообщил во вторник ТАСС источник в одной из западных делегаций.

"Мы ожидаем приезда госсекретаря завтра во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, "планы главы американской дипломатии еще могут быть скорректированы". "Но на данный момент - это 19 ноября", - добавил источник.