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    Керри планирует прибыть на переговоры "шестерки" и Ирана вечером 19 ноября

    Однако, планы главы американской дипломатии еще могут быть скорректированы

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри планирует прибыть в Вену на переговоры "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ирана вечером 19 ноября, сообщил во вторник ТАСС источник в одной из западных делегаций.

    "Мы ожидаем приезда госсекретаря завтра во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.

    Однако, по его словам, "планы главы американской дипломатии еще могут быть скорректированы". "Но на данный момент - это 19 ноября", - добавил источник.

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