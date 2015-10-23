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    Керри: Переговоры по Сирии возобновятся через неделю - ДОПОЛНЕНО

    Планируется, что сирийские переговоры продолжатся уже в следующую пятницу

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Переговоры по Сирии возобновятся уже в следующую пятницу.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

    "Планируется, что сирийские переговоры продолжатся уже в следующую пятницу", - передает агентство Блумберг со ссылкой на Керри.

    Госсекретарь США Джон Керри также заявил, что Ирану могут предложить принять участие в переговорах по Сирии. 

    Встреча по Сирии прошла в Вене в пятницу. В четырехсторонней встрече принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.

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