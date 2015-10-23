Керри: Переговоры по Сирии возобновятся через неделю - ДОПОЛНЕНО

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Переговоры по Сирии возобновятся уже в следующую пятницу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

"Планируется, что сирийские переговоры продолжатся уже в следующую пятницу", - передает агентство Блумберг со ссылкой на Керри.

Госсекретарь США Джон Керри также заявил, что Ирану могут предложить принять участие в переговорах по Сирии.

Встреча по Сирии прошла в Вене в пятницу. В четырехсторонней встрече принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.