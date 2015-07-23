Керри: Отказ от соглашения с Ираном приведет к конфронтации

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Отказ от соглашения с Ираном приведет к конфронтации, включая возможные военные действия, считает госсекретарь США Джон Керри, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не одиноки в описании того, какой может быть выбор (в такой ситуации). Думаю, что есть реальная возможность изменений на Ближнем Востоке, но есть и возможность конфронтации", — сказал Керри на слушаниях в сенате.

В качестве подтверждения своего мнения Керри привел слова экс-главы израильской разведки Моссад Эфраима Халеви, который ранее заявлял в СМИ, что альтернативой договоренностям с Ираном станут "военные удары, которые приведут регион к еще большей опасности и, весьма вероятно, не будут успешными".

В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая поставит под международный контроль ядерную программу Ирана, позволит убедиться в ее мирном характере и не даст Исламской Республике создать ядерное оружие. Документ был внесен на рассмотрение Совбеза делегацией США и основывался на договоренностях Ирана и "шестерки" (пяти постоянных членов СБ ООН и Германии), которые были достигнуты 14 июля в Вене по итогам почти 20 месяцев переговоров.

Начиная с 20 июля у конгресса есть 60 дней, чтобы высказать свою позицию по соглашению. В случае несогласия у президента США есть право вето на решение конгресса, для преодоления которого необходимо две трети голосов сената и палаты представителей. В этом случае конгресс фактически блокирует выполнение Соединенными Штатами соглашения, что поставит под вопрос достигнутые международным сообществом договоренности с Ираном.