Керри осудил теракт в Тунисе и поддержал действия властей страны

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ США осуждают нападение боевиков на музей в Тунисе, заявил в среду госсекретарь США Джон Керри.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", вооруженные боевики напали в среду на здание музея в Тунисе, в котором в момент захвата находились по меньшей мере 200 человек. Злоумышленники взяли в заложники находившихся в музее туристов, в результате атаки убиты, по последним данным, 22 человека, в том числе граждане Испании, Италии, Польши, Германии.

CША "самым серьезным образом осуждают нападение террористов на музей в Тунисе", заявил Керри. Он приветствовал "быстрый ответ властей Туниса на зверское нападение и их усилия по разрешению ситуации с заложниками и по восстановлению спокойствия".

В заявлении Керри, распространенном пресс-службой госдепартамента, также говорится о том, что "США продолжают поддерживать шаги правительства, ведущие страну к безопасности, процветанию и демократии".