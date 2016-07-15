Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри оставил запись в книге соболезнований посольства Франции в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он в пятницу прибыл во французскую дипмиссию, где возложил букет цветов. После этого госсекретарь в сопровождении посла Франции в РФ Жана-Мориса Рипера и Лаврова первым оставил запись в книге соболезнований.

В своём послании Керри отметил, что от лица всего народа США соболезнует жителям Франции. "Мы должны все показать силу и решимость покончить с террором", - написал Керри.