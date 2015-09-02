Керри: Обама уверен, что соглашение с Ираном - лучшее решение проблемы

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Президент США Барак Обама не сомневается в том, что достигнутое соглашение по ядерной программе Ирана является лучшим способом помешать Тегерану получить ядерное оружие".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду госсекретарь США Джон Керри.

"У президента нет сомнений в том, что данное соглашение является замечательным способом для завершения проделанной работы", - сказал он, выступая в Филадельфии.

Керри напомнил, что "на следующей неделе конгресс США начнет голосование по данному вопросу".

По словам госсекретаря, документ, поддержанный группой "пять плюс один", дает "необходимые гарантии, что ядерная программа Ирана носит мирный характер".