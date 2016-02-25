Керри: Необходимость перехода к "плану Б" будет ясна в течение месяца

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил, что необходимость перехода к "плану Б" станет понятна в течение месяца, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Если когда-либо будет политическое решение, единственный способ достичь его - это согласие всех сторон, все участники за столом [переговоров] впервые, поэтому мы надеемся, что сможем продвинуть его и по крайней мере в течение месяца… понять, серьезны ли они. Если они не серьезны, мы будем говорить о том, каким должен быть "план Б"" , - сказал Керри на слушаниях в Комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Он отметил, что для сохранения единства Сирии необходимо активнее искать политическое решение.

Ранее сообщалось, что у США в случае провала перемирия в Сирии есть "план Б", который подразумевает раздел страны.