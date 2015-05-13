Керри не принял участие в заседании Комиссии НАТО - Украина на уровне глав МИД

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри не принял участие в заседании Комиссии НАТО - Украина на полях встречи министров иностранных дел альянса.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом корреспонденту агентства сообщили в пресс-офисе НАТО в городе Белек (провинция Анталья). Не дожидаясь начала встречи с Украиной, глава американской дипломатии отбыл в Вашингтон для участия в саммите США и стран Персидского залива в Кэмп-Дэвиде.

"Он уже в самолете", - сообщили в пресс-офисе перед открытием встречи Комиссии НАТО - Украина.

В Анталье Керри принял участие в первом заседании Североатлантического совета по вопросу реализации миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".