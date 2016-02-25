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    ​Керри назвал уход Асада единственным способом остановить войну в Сирии

    Если Асад остается, нет возможности остановить войну

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил, что прекращение войны в Сирии возможно только с уходом с поста президента Башара Асада, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Если Асад остается, нет возможности остановить войну", — сказал Керри.

    Он также отметил, что механизм реализации перемирия в Сирии будет выработан в ближайшие дни.

    "Я знаю, что это будет очень сложно, и не испытываю иллюзий, но я надеюсь, что в ближайшие несколько дней мы выработаем модальность (реализации и контроля режима прекращения огня)", — сказал Керри.

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