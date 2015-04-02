Керри намерен остаться на переговорах в Лозанне минимум до четверга

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри останется в швейцарской Лозанне как минимум до утра четверга, чтобы продолжить переговоры по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель госдепартамента Мари Харф, передает "Report" со ссылкой на РИА "Новости".

"Продолжили добиваться прогресса, не достигли политического понимания. Джон Керри останется в Лозанне как минимум до утра четверга для продолжения переговоров", - сообщила она.