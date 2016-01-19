Керри: На восстановление инфраструктуры добычи нефти Ирану нужны 500 млрд. долларов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ После снятия международных санкций Иран получит доступ к ранее замороженным средствам в размере около 55 млрд. долларов, в то время как потребности этой страны в восстановлении инфраструктуры значительно больше. Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании CNN госсекретарь США Джон Керри, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Я слышал, как в репортажах называли цифру в 100$150 млрд. долларов, - отметил он. - Это не так. Речь идет о доступе примерно к 55 млрд. долларов на протяжении определенного времени". В то же время, по его оценкам, "Ирану необходимы около 500 млрд. долларов на то, чтобы восстанавливать инфраструктуру для добычи нефти".

Затронув вопрос о перспективах урегулирования сирийского конфликта, госсекретарь США выразил надежду на то, что недавнее обострение отношений между Саудовской Аравией и Ираном не скажется на ходе переговоров по Сирии.

"Иранцы согласились сесть за стол переговоров, - продолжал он. - Они будут за этим столом переговоров вместе с Саудовской Аравией и другими странами, чего еще несколько месяцев нельзя было себе представить. И саудовцы, и иранцы согласились с тем, что существующие сейчас между ними разногласия не скажутся на попытках добиться прогресса в решении сирийской проблемы".

Госсекретарь США напомнил о том, что ранее Иран уже выдвигал план по урегулированию в Сирии.

"Этот план предусматривал прекращение огня, переговоры по выработке новой конституции, создание правительства национального единства и проведение выборов, - отметил он. - Эти предложения весьма близки к тому, чего пытались добиться участники переговоров в Женеве. Все это необходимо внимательно рассмотреть".