Керри: мирные переговоры по Сирии в Женеве будут непрямыми

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Первые мирные переговоры между сирийскими властями и оппозицией, которые должны начаться 25 января в Женеве, будут непрямыми. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил в четверг в Давосе госсекретарь США Джон Керри.

"Во время первой встречи пройдут непрямые переговоры, - цитирует слова Керрри агентство Reuters. - Нельзя допустить ситуацию, при которой стороны сидят за столом и смотрят друг на друга или кричат друг на друга. Вы должны постепенно запустить процесс, именно это и начнется".

Керри добавил, что в первый день сирийских мирных переговоров, в понедельник 25 января, в Женеве пройдут предварительные обсуждения, а делегации в полном составе прибудут в последующие два дня. "Произойдет вот что, - рассказал журналистам госсекретарь США. - В понедельник (в Женеве) будут проходить дискуссии, и я бы сказал, что к вторнику и среде люди смогут прибыть туда. Мы рассматриваем это как вопрос логистики".

Как правило, в ходе непрямых переговоров их участники не встречаются лицом к лицу, а излагают друг другу свою позицию через посредников, находясь в разных помещениях. Подобные контакты, в частности, долгое время осуществляли представители Израиля и Палестины.