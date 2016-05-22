​Керри: лидер талибов Мансур представлял угрозу военным США в Афганистане

Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Лидер группировки "Талибан" мулла Ахтар Мансур, вероятно, убитый в ходе авиаудара США, представлял непосредственную угрозу военнослужащим США в Афганистане, а также жителям страны.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

"США осуществили точный удар с воздуха, который был направлен против лидера талибов муллы Мансура в отдаленной местности на афганско-пакистанской границе. Мансур представлял продолжающуюся непосредственную угрозу (контингенту США и афганцам)", — передает агентство Рейтер слова Керри.

По словам Керри, лидеров Пакистана и Афганистана уведомили об ударах, в частности, Керри позвонил по телефону премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу. Тем не менее, как передает агентство, Керри не уточнил, когда именно их уведомили. Ранее представитель американской администрации сообщил, что "власти Пакистана и Афганистана были уведомлены вскоре после удара".