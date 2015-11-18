Керри: конфликт в Сирии - это и гражданская война, и "война чужими руками"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Конфликт в Сирии - это и гражданская война, и "война чужими руками", которую ведут внешние силы. Такое мнение выразил в среду госсекретарь США Джон Керри на конференции по вопросам дипломатической безопасности в Вашингтоне, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Этому надо положить конец", - сказал он. По убеждению Керри, перспективы урегулирования открывают начавшийся многосторонний дипломатический процесс, "в котором впервые за общим столом собрались все заинтересованные стороны".

Рассказывая о военных успехах США в борьбе против экстремистов террористической группировки "ИГИЛ", Керри, в частности, указал, что "в последние дни мы (США) начали бороться с их нефтяными доходами". "Мы уничтожили более 161 их автоцистерн для перевозки нефти. И это будет продолжаться. Это будет война против их контрабандных поставок в Ирак и Турцию, приносящих им в буквальном смысле сотни миллионов долларов", - заключил он.