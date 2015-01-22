Керри: Коалиция против ИГ создала группу, которая будет проводить регулярные встречи

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Международная коалиция против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) создала рабочую группу, которая будет в небольшом составе проводить регулярные встречи. Как отмечает Report, об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри по итогам международного совещания союзников в Лондоне.

"Вызов ИГ - это глобальная проблема, требующая долговременного глобального ответа", - отметил Керри. По его словам, международными усилиями уже удалось сдержать наступление ИГ, а "в некоторых случаях" и обернуть вспять".

Керри подчеркнул, что все шесть десятков стран коалиции продолжают вносить важный вклад в ее работу. Для текущего руководства действиями союзников будет собираться специально создаваемая группа.

"Полное пленарное заседание пройдет вновь позднее в этом году", - добавил глава американской дипломатии.