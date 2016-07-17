​Керри исключил причастность США к попытке переворота в Турции

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Заявления о причастности США к попытке переворота в Турции вредят двусторонним отношениям. Как сообщает Report, об этом заявил Госсекретарь США Джон Керри в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом .

«Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь турецким властям в расследовании, но публичные инсинуации или утверждения о какой-либо роли Соединенных Штатов в неудачной попытке переворота лживы и вредят нашим двусторонним отношениям», — сказал заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

Как говорится в сообщении Госдепартамента, Керри также вновь выразил поддержку демократически избранному правительству Турции, призвав Анкару к сдержанности и уважению закона при расследовании обстоятельств попытки переворота.