Керри и Зариф обсудят ситуацию в Сирии на полях ГА ООН

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри обсудит ситуацию в Сирии с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в субботу на полях Генассамблеи ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

По словам Шерман, администрация США готова начать диалог с Ираном по ситуации в Сирии. Шанс для начала диалога представится уже в субботу утром в ходе переговоров госсекретаря США с его иранским коллегой на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Госдепартаменте отмечают, что это особенно значимо в контексте нынешней ситуации в Сирии.