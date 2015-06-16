​Керри и Лавров обсудили события на Украине, в Сирии, Иране и Йемене

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с Украиной, Сирией, Ираном, Йеменом и деятельностью Арктического совета.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"В ходе телефонного разговора с российским министром иностранных дел Лавровым госсекретарь Керри призвал Россию использовать предстоящие встречи трехсторонней контактной группы и ее рабочих подгрупп в качестве возможности для ускорения прогресса в выполнении минских договоренностей", - сказал он.

Кроме того, по словам Кирби, главы внешнеполитических ведомств "обсудили Сирию, Иран, Йемен и Арктический совет".